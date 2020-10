Bayern Monaco, Flick: «Gnabry è tornato. Davies? Fuori 6-8 settimane» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. LOKOMOTIV MOSCA – «Una delle squadre più costanti in Russia. Hanno qualità e dobbiamo stare attenti, senza perdere palla». Davies INFORTUNATO – «Fa parte dello sport, non tutto va sempre come vorresti. Non è grave, ma starà Fuori per sei-otto settimane». Gnabry E SANÈ – «È un’opzione: è stato Fuori per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Hans, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca Hans, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. LOKOMOTIV MOSCA – «Una delle squadre più costanti in Russia. Hanno qualità e dobbiamo stare attenti, senza perdere palla».INFORTUNATO – «Fa parte dello sport, non tutto va sempre come vorresti. Non è grave, ma staràper sei-otto».E SANÈ – «È un’opzione: è statoper ...

