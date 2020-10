Atalanta-Valencia fu una delle prime porte d’ingresso del virus in Spagna

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Su El Pais i risultati di un’analisi genetica del Covid su 2170 pazienti preparata per le autorità sanitarie da un team guidato dal biologo Iñaki Comas, dell’Istituto di Biomedicina di(CSIC). Uno studio unico, per la vastità del campione preso in considerazione, che ha contribuito ad identificare almeno 519 vie di accesso delindurante la prima ondata, la maggior parte da metà febbraio. “I ricercatori segnalano l’aumento dei casi adopo la partita di calcio, giocata il 19 febbraio a Milano, alla quale hanno partecipato circa 2.500 tifosini. Gli scienziati suggeriscono che un ruolo rilevante è stato svolto anche dalla Settimana della moda di Milano, che ...

napolista : #AtalantaValencia fu una delle prime porte d’ingresso del virus in Spagna Su El Pais i risultati di un’analisi gene… - morsmordraco : @manerwski Beh in effetti dopo Atalanta-Valencia........ - antonel52837259 : RT @Sabina1956: @Gianni81979496 O vogliamo ricordare la partita Atalanta-Valencia che ha STIPATO 40.000 persone senza protezioni, o il pron… - Sabina1956 : @Gianni81979496 O vogliamo ricordare la partita Atalanta-Valencia che ha STIPATO 40.000 persone senza protezioni, o… - fedeedoscana : Atalanta che sta sotto. City che pareggia con il West Ham. Valencia che perde con l’Elche. Quest’anno con tutte le… -

Quella che oggi definiamo "prima ondata" dell'epidemia di coronavirus cominciò in Italia a fine febbraio, quando furono accertati i primi casi di contagio: in realtà, abbiamo ricostruito poi, era in c ...