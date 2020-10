Atalanta-Ajax domani in chiaro? Ecco come vederla in tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) L’di Gian Piero Gasperini proverà a replicare quanto di buono palesato contro il Midtjylland, per quanto concerne i gironi di Champions League 2020/2021, sebbene troverà di fronte un avversario dal livello differente: l’. I nerazzurri troverrano di fronte un avversario che propone un calcio offensivo e dinamico, ‘a specchio’ rispetto a quello proposto dagli atalantini stessi. Gli orobici e il club olandese si scontreranno, martedì 27 ottobre, a partire dalle ore 21.00 con diretta televisiva esclusiva di Sky Sport e live streaming disponibile sulla piattaforma Sky Go. Peraltro, Sportface.it offrirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights, sia in tempo reale che post-partita.