World Pasta Day | le ricette creative per festeggiare

(Di domenica 25 ottobre 2020) Come si fa a dire no alla pasta? Sta bene – letteralmente – in tutte le salse, si prepara facilmente, si può conservare a lungo, è sana. Ecco perché è un alimento universale: la stessa ricerca dice che ormai la consumano tutti o quasi i francesi (99%), i tedeschi (98%), gli inglesi (95%), gli americani (90%), anche se nessuno arriva ai nostri 23,5 chili a testa in media l’anno (9 a persona in Usa, Francia e Germania, 2,5 nel Regno Unito). Ognuno poi ha la sua pasta: lo studio racconta che inglesi e americani preferiscono la pasta lunga, i tedeschi quella fresca, i francesi corta e liscia mentre noi la preferiamo corta e rigata (e un po’ lo avevo intuito vedendo gli scaffali vuoti, tranne che di penne lisce).