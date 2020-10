Un frate e preti di strada tra i nuovi cardinali scelti dal Papa (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - L'immagine di una "Chiesa in uscita" si fa sempre più nitida, dopo l'annuncio, dato da Papa Francesco al termine dell'Angelus, del Concistoro del 28 novembre in cui creerà 13 nuovi cardinali, di cui 9 elettori. Tutti i continenti sono rappresentati, tranne l'Oceania. Si va dall'Italia (Assisi) all'Africa, all'Asia (dal Brunei alle Filippine), all'America del Nord e del Sud. Un'attenzione ai preti di strada, ai pastori con "l'odore di pecora", è l'aspetto che più si evince e nell'anno dell'enciclica fratelli tutti, un'attenzione particolare, tra le nuove porpore, è riservata ai figli di San Francesco. Primo fra tutti, Fra Mauro Gambetti (55 anni), Custode del Sacro Convento di Assisi. Significativa anche la creazione a cardinale del "prete ... Leggi su agi (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - L'immagine di una "Chiesa in uscita" si fa sempre più nitida, dopo l'annuncio, dato da Papa Francesco al termine dell'Angelus, del Concistoro del 28 novembre in cui creerà 13, di cui 9 elettori. Tutti i continenti sono rappresentati, tranne l'Oceania. Si va dall'Italia (Assisi) all'Africa, all'Asia (dal Brunei alle Filippine), all'America del Nord e del Sud. Un'attenzione aidi, ai pastori con "l'odore di pecora", è l'aspetto che più si evince e nell'anno dell'enciclicalli tutti, un'attenzione particolare, tra le nuove porpore, è riservata ai figli di San Francesco. Primo fra tutti, Fra Mauro Gambetti (55 anni), Custode del Sacro Convento di Assisi. Significativa anche la creazione a cardinale del "prete ...

MarcoRegoli : @ilfoglio_it @AnnalisaChirico @VittorioSgarbi Lui è un frate non un prete quindi non lo farà fino a quando no ha ra… - Umbertofebo : @dantegiumanini Mi sembri una persona giusta, io ci vado alla domenica da un frate trappista lì ritrovo un po' di q… -

Ultime Notizie dalla rete : frate preti Un frate e preti di strada tra i nuovi cardinali scelti dal Papa AGI - Agenzia Giornalistica Italia Un frate e preti di strada tra i nuovi cardinali scelti dal Papa

Un'attenzione ai preti di strada, ai pastori con "l'odore di pecora", è l'aspetto che più si evince e nell'anno dell'enciclica Fratelli tutti, un'attenzione particolare, tra le nuove porpore, è ...

Il partigiano Diavolo e la verità sul triangolo rosso

È morto a 100 anni Germano Nicolini. Fu accusato ingiustamente per l’uccisione di don Pessina. Scagionato dopo il celebre “Chi sa parli“ ...

Un'attenzione ai preti di strada, ai pastori con "l'odore di pecora", è l'aspetto che più si evince e nell'anno dell'enciclica Fratelli tutti, un'attenzione particolare, tra le nuove porpore, è ...È morto a 100 anni Germano Nicolini. Fu accusato ingiustamente per l’uccisione di don Pessina. Scagionato dopo il celebre “Chi sa parli“ ...