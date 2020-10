Udinese, i convocati di Gotti per la Fiorentina (Di domenica 25 ottobre 2020) In vista della gara contro la Fiorentina in programma alle ore 18 di oggi all’Artemio Franchi di Firenze, il tecnico dell’Udinese Gotti ha diramato la lista dei convocati. Queste le sue scelte: Portieri: Gasparini, Nicolas, ScuffetDifensori: Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Ter Avest, Stryger Larsen, Becao, De Maio, ZeegelaarCentrocampisti: Makengo, De Paul, Walace, Arslan, Pereyra, CoulibalyAttaccanti: Okaka, Deulofeu, Lasagna, Pussetto, Nestorovski, Forestieri I bianconeri a disposizione di Mister Gotti Powered by @Orogel#FiorentinaUdinese #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/uCTi0eE2pZ — Udinese Calcio (@Udinese 1896) October 24, 2020 Foto: twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) In vista della gara contro lain programma alle ore 18 di oggi all’Artemio Franchi di Firenze, il tecnico dell’ha diramato la lista dei. Queste le sue scelte: Portieri: Gasparini, Nicolas, ScuffetDifensori: Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Ter Avest, Stryger Larsen, Becao, De Maio, ZeegelaarCentrocampisti: Makengo, De Paul, Walace, Arslan, Pereyra, CoulibalyAttaccanti: Okaka, Deulofeu, Lasagna, Pussetto, Nestorovski, Forestieri I bianconeri a disposizione di MisterPowered by @Orogel##Forza#AlèUdin pic.twitter.com/uCTi0eE2pZ —Calcio (@1896) October 24, 2020 Foto: twitter ...

