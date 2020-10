‘Temptation Island’, un ex protagonista torna a parlare della fine della sua storia: tutta colpa di un tradimento? (Di domenica 25 ottobre 2020) È tornata a parlare sui social dopo la fine della sua relazione con Dario Loda, Claudia Merli: lei e il fidanzato avevano scelto di partecipare a Temptation Island dopo un tradimento da parte di Dario con la migliore amica di lei. Quando Claudia e Dario hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti all’interno del villaggio delle tentazioni erano fidanzati da più di nove anni e la loro storia continuava tra alti e bassi. Nel corso del programma, i due hanno raccontato di essersi conosciuti quando erano ancora molto piccoli – 13 anni lei e 16 lui – ed entrambi erano alla loro prima storia d’amore, per cinque anni tutto è andato avanti a gonfie vele, ma poi Dario ha tradito Claudia con la sua ... Leggi su isaechia (Di domenica 25 ottobre 2020) Èta asui social dopo lasua relazione con Dario Loda, Claudia Merli: lei e il fidanzato avevano scelto di partecipare a Temptation Island dopo unda parte di Dario con la migliore amica di lei. Quando Claudia e Dario hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti all’interno del villaggio delle tentazioni erano fidanzati da più di nove anni e la lorocontinuava tra alti e bassi. Nel corso del programma, i due hanno raccontato di essersi conosciuti quando erano ancora molto piccoli – 13 anni lei e 16 lui – ed entrambi erano alla loro primad’amore, per cinque anni tutto è andato avanti a gonfie vele, ma poi Dario ha tradito Claudia con la sua ...

