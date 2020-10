Siracusa: ruba in bar del centro ad Augusta, arrestato, si cerca il complice (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri dell'aliquota Radiomobile della compagnia di Augusta (Siracusa) hanno arrestato in flagranza Franco M., 44 anni, per furto aggravato. L'uomo è accusato di aver forzato, insieme a un complice, la porta di ingresso a vetri di un noto bar del centro cittadino, danneggiandola, e di aver preso i contanti che il titolare aveva lasciato nel registratore di cassa. I rumori hanno però svegliato il vicinato che ha avvertito i militari, ai quali è bastato visionato le telecamere di sorveglianza per riconoscere il 44enne e rintracciarlo subito: in tasca aveva ancora parte dei soldi sottratti, che poi sono stati restituiti al titolare del bar. E' caccia al complice, ancora irreperibile. Il tribunale di Siracusa, in ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri dell'aliquota Radiomobile della compagnia di) hannoin flagranza Franco M., 44 anni, per furto aggravato. L'uomo è accusato di aver forzato, insieme a un, la porta di ingresso a vetri di un noto bar delcittadino, danneggiandola, e di aver preso i contanti che il titolare aveva lasciato nel registratore di cassa. I rumori hanno però svegliato il vicinato che ha avvertito i militari, ai quali è bastato visionato le telecamere di sorveglianza per riconoscere il 44enne e rintracciarlo subito: in tasca aveva ancora parte dei soldi sottratti, che poi sono stati restituiti al titolare del bar. E' caccia al, ancora irreperibile. Il tribunale di, in ...

NuovoSud : Con un complice ruba in un bar di Augusta: ma non sfugge alle telecamere - NuovoSud : Ruba 300 euro in casa della nonna a Priolo: arrestato un 27 enne - siracusaoggi : (Ruba un'auto a Siracusa, arrestato sulla provinciale 74 dai carabinieri di Floridia) - - imarkez : RT @blogsicilia: Ruba un'auto ma incappa in un posto di blocco, arrestato - - cdghietta : RT @blogsicilia: Ruba un'auto ma incappa in un posto di blocco, arrestato - -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa ruba Ruba un’auto ma incappa in un posto di blocco, arrestato BlogSicilia.it Siracusa: ruba in bar del centro ad Augusta, arrestato, si cerca il complice

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri dell'aliquota Radiomobile della compagnia di Augusta (Siracusa) hanno arrestato in flagranza Franco M., 44 anni, per furto aggravato. L'uomo è accusato di ...

Sorpresi a rubare ferro in un'azienda: sei arresti a Buonfornello

10:42Sorpresi a rubare ferro in un'azienda: sei arresti a Buonfornello 10:41Tentano furto in ditta di rottamazione a Termini Imerese, 6 arresti 10:41Covid19, docente positivo in una scuola di Monreale ...

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri dell'aliquota Radiomobile della compagnia di Augusta (Siracusa) hanno arrestato in flagranza Franco M., 44 anni, per furto aggravato. L'uomo è accusato di ...10:42Sorpresi a rubare ferro in un'azienda: sei arresti a Buonfornello 10:41Tentano furto in ditta di rottamazione a Termini Imerese, 6 arresti 10:41Covid19, docente positivo in una scuola di Monreale ...