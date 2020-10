Roma. Prima ruba in un negozio, poi si scaglia contro gli agenti: arrestato 29enne (Di domenica 25 ottobre 2020) Un 29enne italiano è stato arrestato nella giornata di ieri dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio perché autore di una rapina ai danni di un’ attività commerciale all’interno della stazione Termini. I fatti L’uomo ha aggredito l’addetto alla sicurezza che lo ha sorpreso a fare incetta di capi d’abbigliamento. Allertati dal titolare dell’esercizio commerciale, i poliziotti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti riuscendo a bloccare il ladro che nel tentativo di guadagnare la fuga si è scagliato contro gli agenti. Il rapinatore, con diversi precedenti penali e già sottoposto a sorveglianza speciale, è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’ ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) Unitaliano è statonella giornata di ieri daglidel Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio perché autore di una rapina ai danni di un’ attività commerciale all’interno della stazione Termini. I fatti L’uomo ha aggredito l’addetto alla sicurezza che lo ha sorpreso a fare incetta di capi d’abbigliamento. Allertati dal titolare dell’esercizio commerciale, i poliziotti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti riuscendo a bloccare il ladro che nel tentativo di guadagnare la fuga si ètogli. Il rapinatore, con diversi precedenti penali e già sottoposto a sorveglianza speciale, è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’ ...

