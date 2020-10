Quasi 20mila nuovi casi con 151 decessi. Ricciardi: 'Servono misure rigorose e lockdown locali' (Di domenica 25 ottobre 2020) Secondo dati dell'Istituto Superiore di Sanità in Italia tra le persone attualmente positive il 58,6% è asintomatico ma continua a crescere il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 ottobre 2020) Secondo dati dell'Istituto Superiore di Sanità in Italia tra le persone attualmente positive il 58,6% è asintomatico ma continua a crescere il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva

Ultime Notizie dalla rete : Quasi 20mila Quasi 20mila nuovi casi. Boom di decessi: altri 151 ilGiornale.it Ricciardi: "Il coprifuoco non serve a nulla". E accusa le Regioni

"Molte Regioni non hanno fatto ciò che dovevano fare quest'estate per adeguare il sistema, oggi ne paghiamo le conseguenze. Abbiamo poche settimane per intervenire. Servono chiusure locali, anche regi ...

Arriva il treno Donizetti Più posti per i pendolari

Testato dagli amministratori locali e dai tecnici Trenord alla Stazione di Colico. A risparmio energetico, potrà ospitare 305 passeggeri ed è costato 7 milioni ...

