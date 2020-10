Previsioni Meteo, poderoso Anticiclone sull’Italia tra fine Ottobre e inizio Novembre (Di domenica 25 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Ormai appare piuttosto consolidata, nelle simulazioni modellistiche, la tendenza a fase anticiclonica su buona parte dell’Europa e anche sull’Italia, tra la fine di Ottobre e la prima settimana di Novembre. Il modello europeo, più degli altri, scarta in maniera definitiva l’ipotesi, pur computata qualche giorno fa, di una possibile circolazione a componente più fredda orientale per gli inizi di Novembre, in particolare per le regioni centro meridionali. In coincidenza con una significativa impennata degli indici teleconnettivi AO e NAO, entrambi verso territorio moderatamente positivo e provenienti da una fase negativa, la tensione atlantica, ossia l’incremento della westerlies, si farà via via ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020)– Ormai appare piuttosto consolidata, nelle simulazioni modellistiche, la tendenza a fase anticiclonica su buona parte dell’Europa e anche sull’Italia, tra ladie la prima settimana di. Il modello europeo, più degli altri, scarta in maniera definitiva l’ipotesi, pur computata qualche giorno fa, di una possibile circolazione a componente più fredda orientale per gli inizi di, in particolare per le regioni centro meridionali. In coincidenza con una significativa impennata degli indici teleconnettivi AO e NAO, entrambi verso territorio moderatamente positivo e provenienti da una fase negativa, la tensione atlantica, ossia l’incremento della westerlies, si farà via via ...

