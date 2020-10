Nuovo Dpcm, chiudono palestre e piscine: abbonamenti e rimborsi, come avere indietro i soldi (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha illustrato oggi in conferenza stampa le misure restrittive del Nuovo Dpcm, che servono per fermare la curva epidemiologica. Chiuse, quindi, da domani fino al 24 novembre, palestre e piscine: ma cosa succede a chi ha già pagato l’abbondamento? Per capire come ricevere un rimborso bisogna fare riferimento alle norme del decretro Rilancio rese note durante il primo lockdown per l’emergenza coronavirus. In quel caso, era possibile fare richiesta di rimborso per tutti gli abbonamenti già pagati per ogni tipo di impianto sportivo perchè non goduti durante il lockdown. Possibilità valida fino al 18 agosto. Per mandare avanti la procedura era necessario allegare insieme alla richiesta di rimborso la ricevuta dei versamenti dei ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha illustrato oggi in conferenza stampa le misure restrittive del, che servono per fermare la curva epidemiologica. Chiuse, quindi, da domani fino al 24 novembre,: ma cosa succede a chi ha già pagato l’abbondamento? Per capirericevere un rimborso bisogna fare riferimento alle norme del decretro Rilancio rese note durante il primo lockdown per l’emergenza coronavirus. In quel caso, era possibile fare richiesta di rimborso per tutti gligià pagati per ogni tipo di impianto sportivo perchè non goduti durante il lockdown. Possibilità valida fino al 18 agosto. Per mandare avanti la procedura era necessario allegare insieme alla richiesta di rimborso la ricevuta dei versamenti dei ...

