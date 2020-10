Nuovo Dpcm, calcio professionistico a porte chiuse. Dilettanti: salva la D, stop dall’Eccellenza in giù (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il Nuovo Dpcm in vigore da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre. Per il calcio tante le novità che riepiloghiamo: nessuno stop al calcio professionistico e difatti giocano Serie A, B, C e D, ma si ferma tutta l’attività dall’Eccellenza in giù, nel femminile sì a Serie A e B; nel calcio a 5 avanti Serie A, A2 e B maschile e A e A2 femminile; nel basket ok ai campionati nazionali di A, A2, B nel maschile (ma questi ultimi due avevano già fatto slittare il via al 22 novembre) e A1 e A2 femminile; nella pallamano ammesse A1 e A2 maschile e femminile (le donne dovevano ancora iniziare); per la pallavolo restano in piedi i campionati ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte ilin vigore da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre. Per iltante le novità che riepiloghiamo: nessunoale difatti giocano Serie A, B, C e D, ma si ferma tutta l’attività dall’Eccellenza in giù, nel femminile sì a Serie A e B; nela 5 avanti Serie A, A2 e B maschile e A e A2 femminile; nel basket ok ai campionati nazionali di A, A2, B nel maschile (ma questi ultimi due avevano già fatto slittare il via al 22 novembre) e A1 e A2 femminile; nella pallamano ammesse A1 e A2 maschile e femminile (le donne dovevano ancora iniziare); per la pallavolo restano in piedi i campionati ...

