“Non so com’è morta”. Raoul Bova, giallo sulla scomparsa della madre: è l’attore stesso a dirlo (Di domenica 25 ottobre 2020) È senza dubbio uno dei periodi più bui per Raoul Bova. L’attore e regista romano è apparso molto dimagrito nelle ultime apparizioni, tanto che molti hanno sospettato una malattia e comunque c’è stata grande apprensione per il suo stato di salute. Ebbene Bova ha spiegato tutto, accompagnato dall’inseparabile Rocìo Morales, a Silvia Toffanin nel corso di una puntata di “Verissimo”. L’attore ha perso nel giro di poco tempo entrambi i genitori, ma non è tutto. Dopo aver superato un momento difficile con la sua attuale compagna, Raoul Bova si è trovato senza una guida sicura. Nel 2018 la morte del padre poi, a fine 2019, se ne è andata anche la madre. Ma se con il padre Raoul aveva un ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) È senza dubbio uno dei periodi più bui per. L’attore e regista romano è apparso molto dimagrito nelle ultime apparizioni, tanto che molti hanno sospettato una malattia e comunque c’è stata grande apprensione per il suo stato di salute. Ebbeneha spiegato tutto, accompagnato dall’inseparabile Rocìo Morales, a Silvia Toffanin nel corso di una puntata di “Verissimo”. L’attore ha perso nel giro di poco tempo entrambi i genitori, ma non è tutto. Dopo aver superato un momento difficile con la sua attuale compagna,si è trovato senza una guida sicura. Nel 2018 la morte del padre poi, a fine 2019, se ne è andata anche la. Ma se con il padreaveva un ...

