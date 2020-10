Milano per i bambini con disabilità: Palazzo Marino incrementa i fondi di 6,9 milioni (Di domenica 25 ottobre 2020) Palazzo Marino stanzia più di 6,9 milioni per incrementare i fondi dedicati al sostegno educativo per i bambini con disabilità che frequentano le scuole d’infanzia e nei nidi comunali. La giunta Sala, con una procedura a evidenza pubblica, ha assegnato il servizio in appalto per il triennio 2019-2022 investendo oltre 10 milioni per ogni anno, per un totale di oltre 30 milioni. Le richieste di sostegno educativo sono però in continuo aumento: le certificazioni sono passate dalle 474 dell’anno educativo 2015-2016 alle 709 dello scorso anno (+49%). A oggi i bambini che usufruiscono del sostegno educativo sono circa 500 (con circa 400 educatori attualmente a disposizione) ma, come ogni anno, ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 ottobre 2020)stanzia più di 6,9perre idedicati al sostegno educativo per icon disabilità che frequentano le scuole d’infanzia e nei nidi comunali. La giunta Sala, con una procedura a evidenza pubblica, ha assegnato il servizio in appalto per il triennio 2019-2022 investendo oltre 10per ogni anno, per un totale di oltre 30. Le richieste di sostegno educativo sono però in continuo aumento: le certificazioni sono passate dalle 474 dell’anno educativo 2015-2016 alle 709 dello scorso anno (+49%). A oggi iche usufruiscono del sostegno educativo sono circa 500 (con circa 400 educatori attualmente a disposizione) ma, come ogni anno, ...

