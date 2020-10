Maria Grazia Cucinotta racconta la violenza. “É successo anche a me” (Di domenica 25 ottobre 2020) Maria Grazia Cucinotta. L’attrice siciliana, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, racconta in un’intervista un episodio della sua vita in cui è stata vittima di violenza di genere Lo smascheramento degli abusi perpretati dal produttore cinematografico Harvey Weinstein, il quale esercitava il suo potere per abusare e soggiogare un numero elevato di donne, ha facilitato … L'articolo Maria Grazia Cucinotta racconta la violenza. “É successo anche a me” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 25 ottobre 2020). L’attrice siciliana, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo,in un’intervista un episodio della sua vita in cui è stata vittima didi genere Lo smascheramento degli abusi perpretati dal produttore cinematografico Harvey Weinstein, il quale esercitava il suo potere per abusare e soggiogare un numero elevato di donne, ha facilitato … L'articolola. “Éa me” proviene da YesLife.it.

