Lega e FIGC scrivono al Governo: «Aiuti alla Serie A o si rischia il collasso» (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Lega Serie A e la FIGC hanno scritto al Governo La Lega Serie e la FIGC hanno scritto una lettera al Governo, chiedendo Aiuti economici per compensare le perdite subite dai club di A a seguito della pandemia da Coronavirus. «Non possiamo esimerci dal rilevare che la nostra immediata adesione alle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza sta causando una crisi di sistema per le squadre di Serie A, impattate a livello economico e finanziario come mai prima. Il rischio di collasso del sistema è molto alto. La scorsa stagione si è chiusa con minori ricavi, stimabili in oltre 200 milioni di euro, dei quali il 60% riconducibili ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) LaA e lahanno scritto alLae lahanno scritto una lettera al, chiedendoeconomici per compensare le perdite subite dai club di A a seguito della pandemia da Coronavirus. «Non possiamo esimerci dal rilevare che la nostra immediata adesione alle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza sta causando una crisi di sistema per le squadre diA, impattate a livello economico e finanziario come mai prima. Il rischio didel sistema è molto alto. La scorsa stagione si è chiusa con minori ricavi, stimabili in oltre 200 milioni di euro, dei quali il 60% riconducibili ...

