Inter Lukaku dipendente | un rischio o un valore aggiunto per i nerazzurri?

L'impressione è che il gioco dell'Inter passi solo dai piedi (e dal fisico) di Romelu Lukaku: un'arma a doppio taglio per Antonio Conte?

I meriti di Conte che voleva Lukaku e Ranieri re dei "vecchietti" senza età

Romelu fa la differenza, bravo Antonio a insistere per averlo. Ranieri a 69 anni è ancora in grado di incartare i colleghi più giovani ...

