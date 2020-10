Ferrari | Leclerc | “Quella di oggi è stata una gara solida”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Per la terza volta in questa stagione, dopo la primain Austria e il GP della Toscana al Mugello, la Scuderiaha piazzato entrambe le SF1000 in zona punti. Charlesha infatti concluso il Gran Premio del Portogallo al quarto posto, esattamente la posizione dalla quale era scattato al via, mentre Sebastian Vettel è stato in grado di rimontare dal 15° posto in griglia al decimo sotto la bandiera a scacchi.Avvio. La partenza ècaotica, perché allo spegnersi dei semafori sull’Autòdromo Internacional do Algarve ha iniziato a cadere una pia leggera che ha reso la vita particolarmente difficile ai piloti che montavano le gomme Medium. Charles ha dunque perso quattro posizioni scivolando all’ottavo posto, mentre Sebastian è ...