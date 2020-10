Famiglie omossessuali | chi aprirà a loro diffonderà un “credo anticristiano” aveva detto Benedetto XVI

Leggi su leggilo

(Di domenica 25 ottobre 2020) Alla luce delle parole pronunciate da Papa Francesco, la posizione del Pontefice in confronto a quella di Joseph Ratzinger non è mai vista tanto lontana. Nel bel film “I due papi” The two Popes, del regista brasiliano Fernando Mereilles, uscito su Netflix nel novembre 2019, vediamo i due papi – Benee Francesco – discorrere … L'articolo, chi aprirà adiffonderà un “credo anticristiano”BeneXVI proviene da leggilo.org.