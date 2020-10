«Facciamo come a Napoli»: gli appelli a scendere in piazza contro le misure del governo (Di domenica 25 ottobre 2020) Da Milano a Torino, crescono i timori per nuove, possibili mobilitazioni contro le restrizioni anti-Covid messe in campo dal governo. La scorsa notte, sui muri del capoluogo lombardo sono comparse scritte come «Facciamo come a Napoli», «contro il coprifuoco tutti in strada» o «Sfonda la città vetrina». Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, le scritte in questione sarebbero opera di antagonisti. appelli per una mobilitazione per protestare «come a Napoli» si registrano anche a Torino. La Digos ha avviato accertamenti in seguito ad alcuni messaggi anonimi che sono circolati sui social network, e che invitano a scendere in ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020) Da Milano a Torino, crescono i timori per nuove, possibili mobilitazionile restrizioni anti-Covid messe in campo dal. La scorsa notte, sui muri del capoluogo lombardo sono comparse scritte», «il coprifuoco tutti in strada» o «Sfonda la città vetrina». Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, le scritte in questione sarebbero opera di antagonisti.per una mobilitazione per protestare «» si registrano anche a Torino. La Digos ha avviato accertamenti in seguito ad alcuni messaggi anonimi che sono circolati sui social network, e che invitano ain ...

Maury_196 : @repubblica Noi facciamo fatica a vedere gente come lui - ACHR6MOS : Che ce ne facciamo di Papa Bergoglio. Qua servono i veri Papa, quelli come Papa Pio XIII. Uomo della provvidenza eg… - fool_for_harold : Facciamo come le inglesi/americane e mandiamo 'WHAT TIME HARRY' in tendenza perché io non ce la faccio più, che ne dite? - MassimoMainard1 : @giulia60031200 @MgMidu @itinagli Succede la stessa cosa anche a me (di firmare 2 volte la stessa petizione). Come… - thnkxluuv : RT @PerticiMartina: facciamo come jordan belfort e naomi? questa è per veri intenditori -

Ultime Notizie dalla rete : Facciamo come "Violiamo il coprifuoco, facciamo come a Napoli": un chilometro di scritte anche contro Conte e Fontana a Milano La Repubblica Così la ristoratrice sbugiarda Conte. Salvini: su che pianeta vive il governo?

"Abbiamo messo i tavoli a un metro, la mascherina per entrare per un uscire, abbiamo fatto tutto quello che ci hanno chiesto. Chiudessero ...

Chi ha la salvezza attraverso la fede può entrare nel Regno dei Cieli?

Un giorno, durante la mia predicazione, parlai del disastro che stava per accadere. Esortai fratelli e sorelle a frequentare attivamente gli incontri, a mettere più impegno quando leggevano le Bibbia, ...

"Abbiamo messo i tavoli a un metro, la mascherina per entrare per un uscire, abbiamo fatto tutto quello che ci hanno chiesto. Chiudessero ...Un giorno, durante la mia predicazione, parlai del disastro che stava per accadere. Esortai fratelli e sorelle a frequentare attivamente gli incontri, a mettere più impegno quando leggevano le Bibbia, ...