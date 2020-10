Ensi: «Con 'Oggi' voglio riportare l'attenzione sul rap come arte» (Di domenica 25 ottobre 2020) «Quando ho iniziato io, il rap non aveva mercato. Ho dimostrato di non seguire il gusto della tendenza, rimanendo lo stesso in serie A. La nicchia non esiste più. Si parla a tutti. Sono fiero di fare rap in Italia». Parola di Jari Ivan Vella, in arte Ensi, uno dei migliori rapper italiani per tecnica, scrittura e capacità di improvvisare in freestyle, che ha raccontato via Zoom alla stampa il suo nuovo lavoro Oggi, disponibile dal 23 ottobre negli store digitali e in streaming. Un ep di 6 brani, tra cui 3 inediti, che si avvale dei featuring con Dani Faiv e Giaime, due dei migliori talenti della nuova scena hip hop. Eccellenti le produzioni di 333Mob, Andry The Hitmaker, Chris Nolan, Gemitaiz, Kanesh e Strage, con sonorità cucite con perizia artigianale sulle rime funamboliche del rapper torinese per esaltare ... Leggi su panorama (Di domenica 25 ottobre 2020) «Quando ho iniziato io, il rap non aveva mercato. Ho dimostrato di non seguire il gusto della tendenza, rimanendo lo stesso in serie A. La nicchia non esiste più. Si parla a tutti. Sono fiero di fare rap in Italia». Parola di Jari Ivan Vella, in arte, uno dei migliori rapper italiani per tecnica, scrittura e capacità di improvvisare in freestyle, che ha raccontato via Zoom alla stampa il suo nuovo lavoro, disponibile dal 23 ottobre negli store digitali e in streaming. Un ep di 6 brani, tra cui 3 inediti, che si avvale dei featuring con Dani Faiv e Giaime, due dei migliori talenti della nuova scena hip hop. Eccellenti le produzioni di 333Mob, Andry The Hitmaker, Chris Nolan, Gemitaiz, Kanesh e Strage, con sonorità cucite con perizia artigianale sulle rime funamboliche del rapper torinese per esaltare ...

