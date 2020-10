Coronavirus, Di Maio “Misure drastiche ora per salvare il Natale” (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – «Oggi l’Italia è chiamata a difendere prima di tutto la vita. E a fare qualsiasi cosa per riuscirci. Perchè senza la salute non c’è nemmeno il lavoro». Luigi Di Maio, nel giorno in cui Conte si prepara alla nuova stretta conferma in una intervista su Avvenire la durezza dei nuovi provvedimenti: «Servono misure dure, misure drastiche. Nettamente più drastiche. E soprattutto servono subito. E’ un obbligo anche morale adottarle senza perdere nemmeno un’ora. Per salvare le vite e per lasciare così intatto il sistema produttivo che con un nuovo lockdown non reggerebbe». Il ministro degli Esteri capisce le difficoltà del momento ma prova a essere ottimista: «Il governo c’è e io ho fiducia. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – «Oggi l’Italia è chiamata a difendere prima di tutto la vita. E a fare qualsiasi cosa per riuscirci. Perchè senza la salute non c’è nemmeno il lavoro». Luigi Di, nel giorno in cui Conte si prepara alla nuova stretta conferma in una intervista su Avvenire la durezza dei nuovi provvedimenti: «Servono misure dure, misure. Nettamente più. E soprattutto servono subito. E’ un obbligo anche morale adottarle senza perdere nemmeno un’ora. Perle vite e per lasciare così intatto il sistema produttivo che con un nuovo lockdown non reggerebbe». Il ministro degli Esteri capisce le difficoltà del momento ma prova a essere ottimista: «Il governo c’è e io ho fiducia. ...

