Conte firma il nuovo Dpcm: ecco che cosa prevede (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm con misure più restrittive per cercare di Contenere la nuova ondata di contagi da Covid-19 in Italia. Le nuove misure entreranno in vigore lunedì 26 ottobre e resteranno in vigore fino al 24 novembre. La novità principale Contenuta nel Dpcm è la chiusura alle … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, hato ilcon misure più restrittive per cercare dinere la nuova ondata di contagi da Covid-19 in Italia. Le nuove misure entreranno in vigore lunedì 26 ottobre e resteranno in vigore fino al 24 novembre. La novità principalenuta nelè la chiusura alle … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

lorepregliasco : La situazione sembra essere questa. Le regioni non cedono su orari ristoranti e didattica a distanza. Il governo sa… - Adnkronos : Nuovo #dpcm, firma domani e slitta conferenza #Conte - Agenzia_Ansa : #Covid: verso la firma del Dpcm nella giornata di domani Possibili ulteriori modifiche del testo. Nodo gli spostame… - 7aannggeellaa7 : RT @Fede_Bezzi: Com'è che Conte non lavora col favore delle tenebre, ma intanto firma i DPCM alle 3 di notte? #lockdownitalia - RadioRadioWeb : A distanza di una settimana dall’ultimo provvedimento emanato per contrastare il contagio da Covid-19, il President… -