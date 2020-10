Classifica e oroscopo luendì 26 ottobre 2020: Gemelli produttivi, il Toro recupera terreno (Di domenica 25 ottobre 2020) Ecco l’oroscopo di lunedì 26 ottobre 2020 e la Classifica dei segni zodiacali. Lunedì è alle porte. Quali segni cominceranno la settimana con il piede giusto? Ottima partenza per i Gemelli, la Vergine e il Sagittario, mentre l’Ariete e lo Scorpione dovranno tenere il proprio nervosismo sotto controllo. Bel recupero per il Toro. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di lunedì e la Classifica dei segni zodiacali. Ariete Due stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì sarai umorale e irritabile, potresti saltare per un nonnulla. Nelle prossime ore ti converrà evitare ogni discussione e rimandarla a una giornata successiva. Toro Quattro stelle. Si ... Leggi su giornal (Di domenica 25 ottobre 2020) Ecco l’di lunedì 26e ladei segni zodiacali. Lunedì è alle porte. Quali segni cominceranno la settimana con il piede giusto? Ottima partenza per i, la Vergine e il Sagittario, mentre l’Ariete e lo Scorpione dovranno tenere il proprio nervosismo sotto controllo. Bel recupero per il. Se vuoi saperne di più, leggi l’di lunedì e ladei segni zodiacali. Ariete Due stelle. Secondo l’di lunedì sarai umorale e irritabile, potresti saltare per un nonnulla. Nelle prossime ore ti converrà evitare ogni discussione e rimandarla a una giornata successiva.Quattro stelle. Si ...

