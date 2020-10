Alfieri per difendere Sorrentino non voleva Memoli alla presidenza (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono migliaia le telefonate intercettate dal cellulare di Massimo Cariello. Conversazioni con politici, imprenditori, dipendenti comunali o semplici cittadini. Materiale acquisito al fascicolo investigativo aperto dalla Procura di Salerno nell’ambito dell’inchiesta a carico dell’amministratore eburino finito ai domiciliari lo scorso 9 ottobre. Tre le migliaia di pagine di intercettazione vi è anche la telefonata fatta da Cariello al sindaco di Capaccio Franco Alfieri il 26 novembre dello scorso anno. Al centro della discussione Salvatore Memoli e la volontà di tenerlo fuori dal Consorzio farmaceutico intercomunale. Alfieri:Massimo Cariello: Franco Alfieri: we dimmi Cariello: no ma noi una riunione del Consorzio Farmaceutico la vogliamo fare? Alfieri: eh. ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono migliaia le telefonate intercettate dal cellulare di Massimo Cariello. Conversazioni con politici, imprenditori, dipendenti comunali o semplici cittadini. Materiale acquisito al fascicolo investigativo aperto dProcura di Salerno nell’ambito dell’inchiesta a carico dell’amministratore eburino finito ai domiciliari lo scorso 9 ottobre. Tre le migliaia di pagine di intercettazione vi è anche la telefonata fatta da Cariello al sindaco di Capaccio Francoil 26 novembre dello scorso anno. Al centro della discussione Salvatoree la volontà di tenerlo fuori dal Consorzio farmaceutico intercomunale.:Massimo Cariello: Franco: we dimmi Cariello: no ma noi una riunione del Consorzio Farmaceutico la vogliamo fare?: eh. ...

