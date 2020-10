Alessandro Gassmann | «Sogno Roma con un sindaco capace»

Leggi su panorama

(Di domenica 25 ottobre 2020) Non le manda dire a Virginia Raggi e nemmeno ai Cinque stelle. Sui social ce l'ha con tutti: Suarez, Sgarbi, Gasparri, Scanzi. A Panorama racconta che vorrebbe un mondo più green e sul padre dice: «Mi rivedo in lui. E lo sento vicino». Sempre».lei imperversa. In che senso? Vediamo solo lei: cinema, tivù, pubblicità, canali social. Sono iperattivo. Ho tante cose in ballo. Sono contento anche se un po' stanco psicologicamente, come tutti in questo periodo. Le «cose in ballo» di, attore e regista, in effetti sono parecchie. Ha appena finito di girare la nuova stagione di I bastardi di Pizzofalcone, è in onda su Raiuno con la nuova fiction Io ti cercherò ed è ancora al cinema con il film Non odiare. Inoltre sta per iniziare le riprese del ...