'X Factor': Roccuzzo a sorpresa non passa ai Live Show (Di sabato 24 ottobre 2020) Ad X Factor i giochi sono fatti, e dalle Auditions alla Last Call - novità del talent- il passo è stato breve. I quattro giudici, ormai ben noti, Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton, ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di sabato 24 ottobre 2020) Ad Xi giochi sono fatti, e dalle Auditions alla Last Call - novità del talent- il passo è stato breve. I quattro giudici, ormai ben noti, Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton, ...

MarioManca : #XF2020: perché Emma ha fatto bene a scegliere i suoi Under Uomini - sosbiglietti : Chi è Roccuzzo, il cantante eliminato da X Factor finito al centro delle polemiche - thefardellino : X Factor, Roccuzzo ospite di “Rampa di lancio” il nuovo programma di Radio Action - justdiavoletto : RT @GianlucaMartel9: Quando Emma ti da la conferma di non essere un giudice degno di X Factor. Una che lascia a casa #roccuzzo di musica no… - luciblu_ : RT @MarioManca: #XF2020: perché Emma ha fatto bene a scegliere i suoi Under Uomini -