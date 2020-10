Vuelta a España 2020: Tim Wellens si impone nella quinta tappa, Roglic guadagna ancora qualche secondo (Di sabato 24 ottobre 2020) Arriva per la prima volta la fuga al traguardo nella Vuelta a España 2020. quinta tappa percorsa a velocità altissime con 184,4 chilometri da Huesca a Sabiñanigo. Ad imporsi alla fine è stato uno spettacolare Tim Wellens, grande protagonista di giornata e fautore dell’attacco giusto. Resta senza problemi in vetta alla classifica generale con la Maglia Rossa Primoz Roglic (Jumbo Visma) che incrementa ancora. Una prima ora di gara percorsa a velocità folli: oltre 50 km/h di media. Scatti e controscatti, tantissimi corridori hanno provato ad andare all’attacco, ma il gruppo è rimasto sempre compatto. In 14 sono riusciti ad evadere: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Arriva per la prima volta la fuga al traguardoa Españapercorsa a velocità altissime con 184,4 chilometri da Huesca a Sabiñanigo. Ad imporsi alla fine è stato uno spettacolare Tim, grande protagonista di giornata e fautore dell’attacco giusto. Resta senza problemi in vetta alla classifica generale con la Maglia Rossa Primoz(Jumbo Visma) che incrementa. Una prima ora di gara percorsa a velocità folli: oltre 50 km/h di media. Scatti e controscatti, tantissimi corridori hanno provato ad andare all’attacco, ma il gruppo è rimasto sempre compatto. In 14 sono riusciti ad evadere: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), ...

