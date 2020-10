Verissimo, non tarda la risposta della ex fidanzata Giulia De Lellis (Di sabato 24 ottobre 2020) La De Lellis dice la sua Andrea Damante è stato ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin, Verissimo. Su Canale5 il deejay ha raccontato della sua relazione con la ex Giulia De Lellis ma soprattutto di Carlo Beretta, nuova fiamma della celebre influencer ma soprattutto amico dello stesso Damante. Leggi anche Andrea Damante: “Ho saputo della frequentazione di Giulia dai social” DAMANTE SEMBRA AMAREGGIATO Se mesi fa si sperava in un loro ulteriore avvicinamento, dopo questa notizia il dolore e l’amarezza saranno troppo forti da digerire. Inoltre, pare sia stata lei che in estate ha posto una pausa al fidanzato. Damante non sa quando tutto ciò sia iniziato ma dopo una domanda ben mirata della ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 ottobre 2020) La Dedice la sua Andrea Damante è stato ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin,. Su Canale5 il deejay ha raccontatosua relazione con la exDema soprattutto di Carlo Beretta, nuova fiammacelebre influencer ma soprattutto amico dello stesso Damante. Leggi anche Andrea Damante: “Ho saputofrequentazione didai social” DAMANTE SEMBRA AMAREGGIATO Se mesi fa si sperava in un loro ulteriore avvicinamento, dopo questa notizia il dolore e l’amarezza saranno troppo forti da digerire. Inoltre, pare sia stata lei che in estate ha posto una pausa al fidanzato. Damante non sa quando tutto ciò sia iniziato ma dopo una domanda ben mirata...

