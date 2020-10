Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 23-10-2020: scontro tra tronisti, insulti e un bacio (Di sabato 24 ottobre 2020) Sabato 23 ottobre 2020 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che si è aperta come sempre con Gemma Galgani. La dama ha infatti deciso di tornare in trasmissione dopo che la scorsa volta aveva annunciato di andar via a causa della reazione aggressiva che Tina Cipollari aveva avuto quando la dama di Torino aveva fatto una battuta allusiva sul suo conto (“Tina i pesci li conosce molto bene”). Ovviamente Gemma non fa in tempo a entrare che l’opinionista la aggredisce verbalmente, ma lei ricambia e volano insulti che certamente verranno censurati. Nuova conoscenza per Gemma, Michele umilia Roberta Gemma Galgani è uscita con Mario, sono andati a cena e si sono trovati bene, ma lui afferma che pur volendo continuare a conoscerla, non se la sente di precludersi ulteriori ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 ottobre 2020) Sabato 23 ottobreè stata registrata una nuova puntata diche si è aperta come sempre con Gemma Galgani. La dama ha infatti deciso di tornare in trasmissione dopo che la scorsa volta aveva annunciato di andar via a causa della reazione aggressiva che Tina Cipollari aveva avuto quando la dama di Torino aveva fatto una battuta allusiva sul suo conto (“Tina i pesci li conosce molto bene”). Ovviamente Gemma non fa in tempo a entrare che l’opinionista la aggredisce verbalmente, ma lei ricambia e volanoche certamente verranno censurati. Nuova conoscenza per Gemma, Michele umilia Roberta Gemma Galgani è uscita con Mario, sono andati a cena e si sono trovati bene, ma lui afferma che pur volendo continuare a conoscerla, non se la sente di precludersi ulteriori ...

luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - lauraboldrini : Il #SakharovPrize per la libertà di pensiero va all’opposizione democratica in #Bielorussia. Un riconoscimento im… - matteosalvinimi : Meglio tardi che mai, alla faccia dei dubbi di M5S e Pd: ora servono altri passi in avanti, come quelli che la Lega… - Diregiovani : ?? Perfetti per riparare i piedi dal freddo e dalle intemperie perché impermeabili e con suola in gomma, questi tipi… - Simo07827689 : RT @luigidimaio: Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire donne e u… -