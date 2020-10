Serie C 2020/2021, la Virtus Francavilla rimonta: 2-1 al Potenza (Di sabato 24 ottobre 2020) La Virtus Francavilla batte il Potenza per 2-1 in rimonta e lo fa al termine di una partita rocambolesca che ha incoronato la squadra di casa, al primo successo stagionale dopo aver collezionato appena due punti in sei partite. Al 28′ è il Potenza a passare in vantaggio e lo fa con un calcio di punizione di Cianci dopo una prima mezz’ora caratterizzata da un rigore parato a Nunzella e un gol annullato a testa. Nella ripresa c’è la reazione dei padroni che rimontano con le reti di Nunzella e Mastropietro. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Labatte ilper 2-1 ine lo fa al termine di una partita rocambolesca che ha incoronato la squadra di casa, al primo successo stagionale dopo aver collezionato appena due punti in sei partite. Al 28′ è ila passare in vantaggio e lo fa con un calcio di punizione di Cianci dopo una prima mezz’ora caratterizzata da un rigore parato a Nunzella e un gol annullato a testa. Nella ripresa c’è la reazione dei padroni cheno con le reti di Nunzella e Mastropietro.

