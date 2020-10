Serie A, le partite della 5a giornata di campionato: a che ora e dove vederle in TV e streaming (Di sabato 24 ottobre 2020) Stasera alle 20:45 parte la 5a giornata del campionato Serie A 2020/2021: dove vedere le partite in TV e streaming Stasera inizia la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A con l'anticipo: Sassuolo-Torino alle 20:45 e terminerà lunedì sera alle 20:45 con Milan-Roma. A che ora e dove vederle? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nei dettagli. dove vederle in TV SABATO 24 OTTOBRE Atalanta-Sampdoria, ore 15:00 (Sky Sport 251) Telecronaca Andrea Marinozzi; commento Nando Orsi; bordocampo Massimiliano Nebuloni Genoa-Inter, ore 18:00 (Sky Sport 251) Telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Andrea Paventi ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 ottobre 2020) Stasera alle 20:45 parte la 5adelA 2020/2021:vedere lein TV eStasera inizia la 5adeldi calcio diA con l'anticipo: Sassuolo-Torino alle 20:45 e terminerà lunedì sera alle 20:45 con Milan-Roma. A che ora e? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nei dettagli.in TV SABATO 24 OTTOBRE Atalanta-Sampdoria, ore 15:00 (Sky Sport 251) Telecronaca Andrea Marinozzi; commento Nando Orsi; bordocampo Massimiliano Nebuloni Genoa-Inter, ore 18:00 (Sky Sport 251) Telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Andrea Paventi ...

