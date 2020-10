Scontri a Napoli | le parole di De Magistris

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 24 ottobre 2020) Si dice rattristato e addolorato De, quando parla degli avvenimenti della notte scorsa. “Non è questa ladella resistenza, lanon violenta e della cultura democratica. Da tempo però vado sostenendo nelle sedi istituzionali e nei momenti pubblici quanto sia preoccupato profondamente per la pandemia sociale, economica e del lavoro conseguente alla pandemia sanitaria“.sconfortanti che si stagliano in un clima generale, quello italiano, che sta raggiungendo e forse oltrepassando gli apici della tensione. “È stata una notte buia per la nostra città e per i napoletani, una notte di tristezza, di amarezza e piena di pensieri”. Dedice che siamo in un momento di grande “depressione e sconforto” e che ...