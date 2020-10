Regione Lombardia, corsa al reclutamento di medici e infermieri (Di domenica 25 ottobre 2020) Lombardia ancora maglia nera: 4.956 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 32.749 tamponi processati. Sale anche il rapporto tra test effettuati e casi di positività riscontrati (15,1%). Milano è «la nuova Bergamo»: 2.306 nuovi malati in tutta la provincia di cui 1.010 solo in città. 51 i morti. Cresce anche il numero dei ricoveri, +140 mentre altri 29 sono stati trasferiti in terapia intensiva. È soprattutto quest’ultima a destare le maggiori preoccupazioni: alla vigilia della saturazione delle unità di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 25 ottobre 2020)ancora maglia nera: 4.956 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 32.749 tamponi processati. Sale anche il rapporto tra test effettuati e casi di positività riscontrati (15,1%). Milano è «la nuova Bergamo»: 2.306 nuovi malati in tutta la provincia di cui 1.010 solo in città. 51 i morti. Cresce anche il numero dei ricoveri, +140 mentre altri 29 sono stati trasferiti in terapia intensiva. È soprattutto quest’ultima a destare le maggiori preoccupazioni: alla vigilia della saturazione delle unità di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

reportrai3 : Lombardia: con nuove e inedite dichiarazioni di Nino Caianiello e dagli imprenditori che hanno pagato le mazzette i… - ItaliaViva : Ci risiamo in Regione Lombardia. Il covid sale e questa è una brutta notizia per tutti, ma purtroppo si ripetono l'… - RegLombardia : #coronavirus #ordinanza ??A partire da questo weekend, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali dovran… - Fusillide : RT @pierpi13: Adesso mi aspetto che scenda in piazza l'andrangheta per protestare contro il lockdown nella sua Regione: la Lombardia. - Topking581 : RT @pierpi13: Adesso mi aspetto che scenda in piazza l'andrangheta per protestare contro il lockdown nella sua Regione: la Lombardia. -