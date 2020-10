Paquetà | “Al Lione per giocare e divertirmi Milan? Nessun rancore”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 24 ottobre 2020) Lucas Paquetà ha esordito con la maglia del, dopo l'esperienza negativa al. Il brasiliano è entrato nel corso della vittoriosa gara degli uomini di Garcia con lo Strasburgo. Intervistato da L'Equipe, il brasiliano ha raccontato la sua esperienza: "Non c'è desiderio di vendetta con ilrancore, anzi, sono persino grato per questo passaggio, nonostante possa essere stato doloroso. Fa parte della vita. Ora rivoglio il mio buon calcio. Il mio calcio brasiliano, quello felice. E qui sento l'energia giusta per farlo. L'importante è stare in campo. Dietro o davanti, non importa. Soprattutto, voglio portare gioia al gioco della squadra, come Juninho mi ha chiesto di fare". Foto:Youtube