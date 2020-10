Nuovo DPCM in arrivo | verso il Lockdown

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ilsarà annunciato da Giuseppe Conte tra oggi e domani. Stando alla bozza saranno interessati dalle nuove regole bar, pub e ristoranti che potranno stare aperti al pubblico fino alle 18. Verranno chiuse le palestre, piscine, teatri e cinema. Alle superiori e all’Università entrerà la didattica a distanza. Viene inoltre fortemente raccomandato di non ospitare persone non conviventi nella propria abitazione. Nella bozza si parla di misure molto restrittive che si avvicinano molto a unin tutta Italia. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese la domenica e i giorni festivi; negli altri giorni le predette attività sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Al tavolo si potrà stare in un massimo ...

Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - Corriere : Stasera nuova conferenza stampa in diretta di Conte sul nuovo Dpcm - fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO DPCM, il Premier Conte potrebbe parlare intorno alle 20:30 - UDisattivata : In ogni caso, al di là del nuovo DPCM, bisogna dare atto al Governo che il solstizio d'estate è stato un provvedime… - DriverMattia198 : RT @Adnkronos: Nuovo #dpcm, firma domani e slitta conferenza #Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

In Campania non ci sarà nessun lockdown: De Luca ‘cede’ al governo. Da poco si è conclusa conclusa la Conferenza delle Regioni, alla presenza dei ministri della Salute Speranza e del Ministro degli Af ...Alla Festa di Roma ‘Cosa sarà’, commedia amara sulla malattia di Bruni con Kim Rossi Stuart; Usa, per le presidenziali il ‘Time’ trasforma il logo della copertina in ‘V ...