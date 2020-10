Mutui, novità sugli interessi: il Covid cambia i tempi (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Covid-19 ha avuto un impatto dirompente sul mercato dei Mutui in tutto il mondo. Nonostante la crisi economica che stiamo vivendo non sia direttamente collegata ai prestiti per l’acquisto delle abitazioni (cosa accaduta, invece, nel 2008), il blocco alla produzione e alla mobilità nazionale e internazionale causata dal virus SARS-CoV-2 ha finito con l’influenzare tanto il mercato immobiliare quanto i tassi dei Mutui. Non solo: come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 485, cambiano anche le tempistiche per usufruire delle detrazioni degli interessi dei Mutui sull’acquisto della prima casa. Detrazione interessi Mutui, cosa prevede la ... Leggi su quifinanza (Di sabato 24 ottobre 2020) Il-19 ha avuto un impatto dirompente sul mercato deiin tutto il mondo. Nonostante la crisi economica che stiamo vivendo non sia direttamente collegata ai prestiti per l’acquisto delle abitazioni (cosa accaduta, invece, nel 2008), il blocco alla produzione e alla mobilità nazionale e internazionale causata dal virus SARS-CoV-2 ha finito con l’influenzare tanto il mercato immobiliare quanto i tassi dei. Non solo: come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 485,no anche lestiche per usufruire delle detrazioni deglideisull’acquisto della prima casa. Detrazione, cosa prevede la ...

of_osservatorio : Novità per i mutui di @BancoBPMSpa: con la nuova clausola Green Factor è possibile ottenere una riduzione dello spr… - FASIbiz : Mutui a tasso zero per le imprese agricole delle zone del sisma Centro Italia - emmemea : RT @2didenari: La legge di conversione del #decretoagosto sostituisce l'avverbio 'prevalentemente' con 'esclusivamente'... - 2didenari : La legge di conversione del #decretoagosto sostituisce l'avverbio 'prevalentemente' con 'esclusivamente'... -

Ultime Notizie dalla rete : Mutui novità Prestiti, mutui, autocertificazioni: gli aiuti per imprese e privati spiegati dalle banche Corriere della Sera