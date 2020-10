MotoGP | GP Teruel 2020 | confronto Yamaha-Suzuki per la pole-position? Honda mina vagante e Ducati in cerca di identità

Leggi su oasport

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tutto pronto per le qualifiche di Aragon 2. Sembra quasi di parlare dei preparativi di un nuovo film, ma in realtà il GP di, sede del round del Mondialediper la seconda volta consecutiva sul tracciato spagnolo, non ha nulla a che vedere con un’opera filmica. Certo, il copione del time-attack odierno (dalle 14.50) è tutto da scrivere perché le sorprese potrebbero non mancare. Partiamo con ordine. Domanda: favoriti per la? Dopo le prove libere del venerdì,possono recitare il ruolo delle protagoniste. La scuderia di Iwata, che per buona parte del venerdì si è concentrata sulla ridi una messa a punto adeguata visti i problemi in corsa del primo weekend ...