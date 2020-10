Mantova | aggredisce ex e colpisce passante intervenuto in aiuto | arrestato

(Di sabato 24 ottobre 2020) Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Ha aggredito la sua ex fidanzata e quando unper cercare di bloccarlo non ha esitato a colpire anche lui, ma per l'aggressore - un 57enne con diversi precedenti penali per minacce, estorsione, percosse e truffa è scattata una denuncia. L'episodio è avvenuto ieri, venerdì 23 ottobre, nel pieno centro di. La lite tra l'uomo, colpito lo scorso marzo dalla misura di prevenzione personale dell'avviso orale emesso dal questore Paolo Sartori, e la 31enne è nata "dall'ennesimo rifiuto da parte della donna di riallacciare la loro relazione da tempo interrotta", spiegano gli investigatori. Così "l'ha aggredita afferrandola al collo e strattonandola più volte, sbattendola poi contro il muro". Un, sentendo le ...

LiberoQuotidiano.it

