M5S, votazioni in due tempi entro novembre. Intanto si tratta con Casaleggio per sganciare Rousseau (Di sabato 24 ottobre 2020) Prima si deciderà la forma della leadership, poi i nomi. L’ipotesi di un direttorio con tutti i big. Aperta la trattativa con il manager milanese perché si trasformi in fornitore di servizi Leggi su ilsole24ore (Di sabato 24 ottobre 2020) Prima si deciderà la forma della leadership, poi i nomi. L’ipotesi di un direttorio con tutti i big. Aperta lativa con il manager milanese perché si trasformi in fornitore di servizi

Prima si deciderà la forma della leadership, poi i nomi. L’ipotesi di un direttorio con tutti i big. Aperta la trattativa con il manager milanese perché si trasformi in fornitore di servizi ...

Savona 2021, Orlando rilancia il "modello Sansa" per le comunali: "Solo sommando le forze ottimi risultati"

Il vicesegretario conferma l'alleanza col M5S partendo dal risultato delle scorse regionali: "In tre delle province liguri oggi si potrebbe andare al ballottaggio e vincere" ...

