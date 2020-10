L’Ue e la difesa della sovranità economica. Due rapporti (Ecfr e Cnas/Gmf) a confronto (Di sabato 24 ottobre 2020) L’Unione europea e i suoi 27 Paesi membri rischiano di finire stritolati nella morsa delle grandi potenze, Stati Uniti e Cina, anche a causa dell’assenza di strumenti con cui rispondere alla “coercizione economica”. E questa vulnerabilità non fa altro che mettere a rischio la sovranità e l’apertura dell’Unione europea, storica fautrice della globalizzazione e di un sistema internazionale aperto e fondato su regole certe. L’European Council on Foreign Relations ha pubblicato un rapporto sulla difesa della sovranità economica europea che offre qualche risposta a questa sfida. LA GLOBALIZZAZIONE A RISCHIO “Né la Cina né l’America vogliono una guerra convenzionale, la loro arma più potente è manipolare ... Leggi su formiche (Di sabato 24 ottobre 2020) L’Unione europea e i suoi 27 Paesi membri rischiano di finire stritolati nella morsa delle grandi potenze, Stati Uniti e Cina, anche a causa dell’assenza di strumenti con cui rispondere alla “coercizione”. E questa vulnerabilità non fa altro che mettere a rischio la sovranità e l’apertura dell’Unione europea, storica fautriceglobalizzazione e di un sistema internazionale aperto e fondato su regole certe. L’European Council on Foreign Relations ha pubblicato un rapporto sullasovranitàeuropea che offre qualche risposta a questa sfida. LA GLOBALIZZAZIONE A RISCHIO “Né la Cina né l’America vogliono una guerra convenzionale, la loro arma più potente è manipolare ...

