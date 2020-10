Lione | Paquetà | “Milan? Nessun desiderio di vendetta | ora rivoglio il mio calcio felice”

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) “Verso il Milan non c’èdioggi. Anzi, sono persino grato per questa esperienza, nonostante possa esser stata dolorosa“. Lo ha dichiarato Lucas Paquetà, ex giocatore del Milan e ora fantasista del, in un’intervista a L’Equipe. “Adessoil mio buon, ilbrasiliano, quello felice – ha sottolineato l’ex rossonero -. Qui sento l’energia giusta per ritrovarlo. Voglio portare gioia al gioco della squadra, come mi ha chiesto Juninho“.