L' Inter batte il Genoa 2-0 e la Lazio vince sul Bologna per 2-1 Nuovo stop per l' Atalanta

AGI - Nel campionato di serie A, l'Inter riprende la corsa e batte 2-0 il Genoa al Marassi e prova così a dimenticare la sconfitta nel derby e il pareggio in Champions con il Borussia Mönchengladbach. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per l'Atalanta di Gasperini in campionato che, dopo la debacle in casa del Napoli, perde 3-1 tra le mura amiche con la Sampdoria. All'Olimpico la Lazio riparte subito dopo la brutta sconfitta con la Sampdoria, superando 2-1 il Bologna giunto al terzo ko di fila. Per l'Inter entrambe le reti sono state segnate nel secondo tempo per opera del 'solito' Romelu Lukaku, con un sinistro preciso alle spalle di Perin, e di Danilo D'Ambrosio, con un colpo di testa ravvicinato su ...

