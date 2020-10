L’accusa dei pm di Bergamo | mai sanificato l’ospedale di Alzano Lombardo Sul recente caos e il mancato potenziamento degli ospedali liguri sta indagando invece la Procura di Genova

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 24 ottobre 2020) Mentre l’Italia è alle prese con la seconda ondata del Covid e con i mille problemi legati alle Regioni che in questi mesi non sono riuscite a potenziare le strutture sanitarie, iniziano a venire al pettine i nodi su quanto accaduto all’inizio della pandemia, quando in alcune zone della Lombardia il virus ha provocato una vera e propria strage. Ladi, la provincia che più ha sofferto per il coronavirus, sostiene infatti ora che l’ospedalenon fue che i dirigenti sanitari hanno mentito. Alla luce delle indagini sinora svolte, gli inquirenti precisano che Francesco Locati e Roberto Cosentina, direttore generale ed ex direttore sanitario dell’AstEst, avrebbero dichiarato il falso “in atti pubblici” quando, nel ...