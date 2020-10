Juventus, gli avversari: come gioca il Verona di Juric (Di sabato 24 ottobre 2020) La testa dei tifosi della Juventus è inevitabilmente proiettata all’affascinante impegno di Champions League contro il Barcellona. A Torino giungerà l’alieno Leo Messi, ma prima ci sarà da fare i conti con l’ostico Verona di Ivan Juric. Gli estensi saranno gli avversari di Morata e compagni nella prossima gara di campionato, sempre tra le mura dell’Allianz Stadium. Il posticipo domenicale regalerà una partita all’apparenza scontata, ma terribilmente insidiosa per gli uomini di Pirlo. L’ultimo scontro tra Juventus e Verona parla chiaro: 2-1 per i gialloblu, che ribaltarono al Bentegodi l’iniziale vantaggio firmato Ronaldo. Il portoghese difficilmente ci sarà e ciò è di sicuro un vantaggio per ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 24 ottobre 2020) La testa dei tifosi dellaè inevitabilmente proiettata all’affascinante impegno di Champions League contro il Barcellona. A Torino giungerà l’alieno Leo Messi, ma prima ci sarà da fare i conti con l’osticodi Ivan. Gli estensi saranno glidi Morata e compagni nella prossima gara di campionato, sempre tra le mura dell’Allianz Stadium. Il posticipo domenicale regalerà una partita all’apparenza scontata, ma terribilmente insidiosa per gli uomini di Pirlo. L’ultimo scontro traparla chiaro: 2-1 per i gialloblu, che ribaltarono al Bentegodi l’iniziale vantaggio firmato Ronaldo. Il portoghese difficilmente ci sarà e ciò è di sicuro un vantaggio per ...

juventusfc : Meno 2?? a #JuveVerona. Gli intrecci 'veronesi' protagonisti del Black and White Stories di oggi ?? Buona lettura… - juventusfc : Testa a #JuveVerona ?? Pronti a dare battaglia in campo, riviviamo i duelli con gli scaligeri ?? #Duels ??… - ZZiliani : Succede che un giorno in serie A spunta un arbitro normale, che fischia rigori e distribuisce cartellini gialli e r… - CalcioJcom : New post: Pirlo su Morata: “Gli ho chiesto un lavoro specifico. E con Dybala…” - Compierluigi : Caro De Rossi, gli scudetti Juventus sono 38 e in.futuro saranno confermati -