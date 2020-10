Juve, paura Kulusevski: incidente d'auto per il padre (Di sabato 24 ottobre 2020) TORINO - Attimi di paura per Dejan Kulusevski . Il calciatore della Juve , terminato l'isolamente fiduciario per via dei tamponi tutti negativi, era pronto a fare rientro a casa. Ad attenderlo ai ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020) TORINO - Attimi diper Dejan. Il calciatore della, terminato l'isolamente fiduciario per via dei tamponi tutti negativi, era pronto a fare rientro a casa. Ad attenderlo ai ...

Incidente ieri sera per il padre di Dejan Kulusevski, il centrocampista ventenne di origine svedese ingaggiato l'estate scorsa dalla Juventus. L’auto su cui viaggiava il padre del calciatore si è ...

TORINO - Attimi di paura per Dejan Kulusevski. Il calciatore della Juve, terminato l'isolamente fiduciario per via dei tamponi tutti negativi, era pronto a fare rientro a casa. Ad attenderlo ai ...Incidente ieri sera per il padre di Dejan Kulusevski, il centrocampista ventenne di origine svedese ingaggiato l'estate scorsa dalla Juventus. L’auto su cui viaggiava il padre del calciatore si è ...