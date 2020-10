I commercianti di Bergamo si preparano a scendere in piazza (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - L'appuntamento per la protesta dei commercianti bergamaschi è per mercoledì prossimo, dalle 11.30 alle 12.30, quando in cinquanta vestiti di nero si metteranno seduti per terra sul sentierone di Bergamo incrociando braccia e gambe. Quindi per terra saranno stese anche le tovaglie con 6 postazioni, ciascuna con piatto, posate, cristallerie messe a testa in giù. E' questa l'iniziativa di Ascom Bergamo in collaborazione con Fipe intitolata "#siamoaterra" “per ricordare il valore economico e sociale del settore e chiedere alla politica un aiuto per non morire”.“La situazione è gravissima per il settore dei pubblici esercizi e della ristorazione, tale da richiedere un'iniziativa forte”. Il settore denuncia una situazione allarmante e scenari ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - L'appuntamento per la protesta deibergamaschi è per mercoledì prossimo, dalle 11.30 alle 12.30, quando in cinquanta vestiti di nero si metteranno seduti per terra sul sentierone diincrociando braccia e gambe. Quindi per terra saranno stese anche le tovaglie con 6 postazioni, ciascuna con piatto, posate, cristallerie messe a testa in giù. E' questa l'iniziativa di Ascomin collaborazione con Fipe intitolata "#siamoaterra" “per ricordare il valore economico e sociale del settore e chiedere alla politica un aiuto per non morire”.“La situazione è gravissima per il settore dei pubblici esercizi e della ristorazione, tale da richiedere un'iniziativa forte”. Il settore denuncia una situazione allarmante e scenari ...

