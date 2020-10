Giro d’Italia 2020 nella storia: maglia rosa all’ultima tappa. Hindley e Geoghegan Hart, stesso tempo dopo 85 ore di sudore! Mai successo (Di sabato 24 ottobre 2020) dopo 3350 km pedalati, dopo 20 tappe, dopo tre settimane estenuanti su e giù per lo Stivale, dopo tante salite e un paio di esigenti cronometro, il Giro d’Italia 2020 non ha ancora un padrone. Anzi, si riparte letteralmente da zero. Alla vigilia dell’ultima tappa i migliori due ciclisti hanno lo stesso tempo! Appaiati in prima posizione dopo 85 ore, 22 minuti, 7 secondi di enorme fatica in Giro per il Bel Paese. L’australiano Jai Hindley indossa la maglia rosa, ma è appaiato al britannico Tao Geoghegan Hart (a dividerli 86 minuscoli centesimi, ricavati da quanto realizzato effettivamente ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)3350 km pedalati,20 tappe,tre settimane estenuanti su e giù per lo Stivale,tante salite e un paio di esigenti cronometro, ild’Italianon ha ancora un padrone. Anzi, si riparte letteralmente da zero. Alla vigilia dell’ultimai migliori due ciclisti hanno lo! Appaiati in prima posizione85 ore, 22 minuti, 7 secondi di enorme fatica inper il Bel Paese. L’australiano Jaiindossa la, ma è appaiato al britannico Tao(a dividerli 86 minuscoli centesimi, ricavati da quanto realizzato effettivamente ...

