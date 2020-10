Genoa-Inter, Maran: “Preso gol nel momento migliore” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Abbiamo preso gol nel momento migliore. Nel secondo tempo siamo partiti con un piglio migliore e siamo stati più in partita. Mi dispiace perché paghiamo anche tanti giorni di inattività che non ci hanno permesso di giocare bene. Non riusciamo a dare continuità alle cose che facciamo, ma la personalità è venuta fuori nel secondo tempo”. Lo ha dichiarato Rolando Maran, tecnico del Genoa, al termine della sconfitta contro l’Inter per 2-0, match valido per la quinta giornata di Serie A. “Abbiamo sbagliato gli ultimi passaggi ed è un peccato. Dobbiamo crescere tutti. E’ una squadra che è stata rinnovata e questi ragazzi danno tutto quello che possono, quindi mi dispiace non essere stati ripagati. Siamo in un momento ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) “Abbiamo preso gol nelmigliore. Nel secondo tempo siamo partiti con un piglio migliore e siamo stati più in partita. Mi dispiace perché paghiamo anche tanti giorni di inattività che non ci hanno permesso di giocare bene. Non riusciamo a dare continuità alle cose che facciamo, ma la personalità è venuta fuori nel secondo tempo”. Lo ha dichiarato Rolando, tecnico del, al termine della sconfitta contro l’per 2-0, match valido per la quinta giornata di Serie A. “Abbiamo sbagliato gli ultimi passaggi ed è un peccato. Dobbiamo crescere tutti. E’ una squadra che è stata rinnovata e questi ragazzi danno tutto quello che possono, quindi mi dispiace non essere stati ripagati. Siamo in un...

DiMarzio : #Inter, secondo tampone negativo per #Hakimi - Inter : ??? | MATCH REPORT Un lungo lavoro ai fianchi dell'avversario, poi i colpi del ko firmati da #Lukaku e #DAmbrosio!… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Romelu col mancino, Danilo di testa: il racconto per immagini di #GenoaInter ?? Qui la fotogallery… - MGBasolu : RT @liviozeta67: Ah, l'Inter deve affrontare l'insidiosa trasferta di Genova...?? Riuscirà il Genoa a prendere meno di 4 gol, questa volta?… - IlmsgitSport : #genoa-#inter, i voti: il solito Lukaku, Barella indispensabile. Eriksen non incide -